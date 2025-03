Catania, incidenti e tragedia senza fine: muore un altro giovanissimo

Ha lottato per due giorni su un letto d'ospedale

CATANIA – È stata una domenica campale. Una giornata devastante, quella di ieri per Catania, sul fronte delle vittime della strada. Alle prime luci dell’alba la notizia dello schianto in moto di due giovani di 24 e 25 anni in via Trieste: una tragedia avvenuta prima delle 2 della notte.

Poi, nel corso delle ore, un’altra tremenda conferma. Quella che all’ospedale San Marco aveva cessato di battere il cuore di un altro giovanissimo di appena 19 anni vittima anch’egli, lo scorso venerdì, di un incidente. Piero Passini ha lottato, appeso alla vita, per quarantotto ore su un letto d’ospedale. Ieri, purtroppo, la tragica notizia dopo che il quadro clinico non aveva più dato alcun segno di miglioramento.

L’incidente e il cordoglio

Venerdì pomeriggio, il 19enne era stato soccorso dal personale medico del 118 in via Dell’Albero: in sella al suo scooter ha finito col tracimare con violenza a terra. Ad allertare il 118 era stati alcuni passanti. Per Piero, ieri si è spenta ogni speranza. Il fascicolo d’indagine sulla sua morte è affidato agli uffici della polizia municipale che stanno ricostruendo l’esatto accaduto della dinamica.

L’Istituto Comprensivo “San Giorgio”, scuola che il 19enne frequentava sino allo scorso anno gli ha tributato un pensiero. Di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Le parole sono della dirigente scolastica, Concetta Manola: “La Comunità scolastica dell’IC SAN GIORGIO partecipa, sentitamente, al profondo dolore della famiglia Passini, per la perdita di Piero, nostro ex-alunno, deceduto in seguito ad imperdonabile incidente stradale. Giunga a tutti loro il nostro cordoglio e forte abbraccio”.

La tragedia di via Trieste

Tutto questo mentre non si spegne la eco del dramma di ieri in via Trieste. Un bilancio pesantissimo con due giovanissime vite spezzate per sempre. Anche qui, sul fatto indagano i vigili urbani di Palazzo degli elefanti.