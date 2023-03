Catania, incontro tra Rabbino e Arcivescovo

"Ribadito lo spirito di vicinanza tra le due comunità".

CATANIA. Il rabbino capo della sinagoga di Catania Gilberto ventura ha incontrato per la prima volta l’arcivescovo Metropolita Mons Luigi Renna.



L’incontro ha avuto luogo l’1 marzo scorso ma è stato reso noto solamente stamane. L’incontro – si è svolto – sottolinea una nota della comunità ebraica di Catania – in un’atmosfera di cordialità e fratellanza nella religione” ed “ha ribadito lo spirito di vicinanza tra le due comunità a due mesi dalla celebrazione della XXXIV Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, e che per la prima volta ha visto insieme il rabbino capo della nuova sinagoga di Catania e l’arcivescovo della sede metropolita etnea. La visita verrà ricambiata da mons. Renna”.