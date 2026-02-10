Il sindaco: "Doveroso che chi si trova al vertice dell'amministrazione ne risponda"

CATANIA – “Questa mattina si è creato un denso ingorgo alla Circonvallazione. Ho chiesto di sapere entro domani cosa sia accaduto”. Lo afferma il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che su Facebook chiede “scusa a tutti i cittadini per quanto accaduto”.

“Di sicuro – scrive il primo cittadino in un post sui social – ci sono dei lavori importanti di “retrofitting”. Per agevolare il drenaggio delle acque piovane nella grande aiuola di Tondo Gioeni. Ci era stato assicurato non avrebbero interessato la sede stradale (ma parrebbe che alcuni grossi mezzi invece la occupassero)”.

La chiusura del ‘torna indietro’

“Ho letto di lavori di potatura, e mi daranno notizia, poiché non è sensato – ove vi siano stati – che vengano eseguiti nelle ore di maggiore congestione veicolare. Inoltre, ad aggravare tutto, mi hanno riferito vi sia stato anche un incidente che ha costretto alla chiusura del torna indietro”.

“So che la situazione ha creato molti disagi a tantissimi cittadini – aggiunge Trantino – conta poco cosa preveda la cabina di regia in questi casi, ma per mia natura ritengo doveroso che chi si trovi al vertice dell’Amministrazione ne risponda, quando risulta evidente che molte cose non hanno funzionato. Chiedo quindi – conclude il sindaco di Catania – scusa a tutti i cittadini per quanto accaduto”.