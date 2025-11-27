 Catania, innovativo intervento al Cannizzaro: asportati i linfonodi
Catania, innovativo intervento al Cannizzaro: asportati linfonodi

L’operazione è stata condotta dal chirurgo plastico Giuseppe Lombardo
CATANIA – Nell’azienda ospedaliera Cannizzaro, a Catania, è stato eseguito il primo intervento di “Linfo-Diep“. Si tratta di una procedura microchirurgica ad alta complessità che unisce ricostruzione mammaria autologa e trattamento del linfedema dell’arto superiore.

L’operazione, condotta dal professore Giuseppe Lombardo, chirurgo plastico del centro grandi ustioni, in collaborazione con la Unità di Senologia diretta da Francesca Catalano, segna un avanzamento rilevante nel percorso post-oncologico delle pazienti, dice l’ospedale.

Cos’è un linfodema

Il linfedema è una possibile conseguenza permanente di interventi di asportazione di uno o più linfonodi in casi di tumore al seno e melanomi e consiste nell’accumulo cronico di liquidi a livello interstiziale, con caratteristico rigonfiamento del braccio e riduzione della mobilità.

Colpisce una donna su quattro mastectomizzate e può influenzarne profondamente la qualità di vita; la riabilitazione motoria è consigliata in fase di prevenzione e come terapia, dice l’azienda ospedaliera.

La tecnica utilizzata

La Linfo-Diep è una tecnica che combina il lembo Diep, considerato il gold standard della ricostruzione autologa del seno, con il trasferimento di linfonodi vascolarizzati – dice Lombardo – offrendo un potenziale recupero del drenaggio linfatico compromesso”.

“Nelle pazienti adeguatamente selezionate questa strategia permette una riduzione significativa dei sintomi e un miglior recupero funzionale. La paziente che abbiamo già sottoposto intervento – conclude il chirurgo – in precedenza operata con mastectomia radicale, ha mostrato un beneficio clinico evidente sin dalle prime settimane”.

