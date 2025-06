Catania, irregolarità in una discoteca del centro: sospesa per 7 giorni

La musica e gli alcolici oltre l'orario consentito

CATANIA – La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea per sette giorni dell’attività di una discoteca nel centro cittadino. Il provvedimento è scattato a causa dell’inosservanza da parte della titolare di alcune prescrizioni previste dalla licenza.

Continua l’azione di controllo della Questura di Catania, finalizzata a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza. L’obiettivo è tutelare i cittadini e i titolari di attività che operano nel rispetto della normativa di settore. Nell’ambito degli accertamenti condotti dalla Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, l’azione dei poliziotti si è concentrata sul controllo amministrativo in una nota discoteca del centro.

Le irregolarità riscontrate

Gli accertamenti sono stati eseguiti per verificare il rispetto delle norme legate alle leggi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alla licenza, nonché la regolarità della documentazione prevista dalla normativa vigente. Nel corso del controllo, effettuato alcune settimane fa, gli agenti hanno riscontrato il mancato rispetto di alcune delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione di polizia.

In particolare, dall’accertamento è emerso che la serata danzante era in pieno svolgimento, con musica ad alto volume, ben oltre l’orario riportato in licenza, e che, inoltre, continuavano ad essere somministrate bevande alcoliche e superalcoliche oltre le 03.00.

Provvedimenti e finalità del Questore

La titolare della licenza, in quell’occasione, è stata contravvenzionata per aver abusato del titolo di polizia, violando le relative prescrizioni, e deferita all’Autorità Giudiziaria per la violazione degli articoli 8, 9 e 17 del TULPS.

Gli accertamenti condotti dalla Squadra Amministrativa hanno consentito di istruire un’attività che si è conclusa con l’emissione del provvedimento amministrativo con il quale il Questore, Autorità provinciale di pubblica sicurezza, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività per 7 giorni.