Catania, Koinè: “La morte di Chiara non è una fatalità”

L'intervento dell'associazione universitaria e Maurizio Caserta (Pd)

3' DI LETTURA

CATANIA – “Non possiamo relegare ciò che è successo a una tragica fatalità”. Lo

sostengono le ragazze ed i ragazzi dell’associazione Koinè Unict . “Quello che è successo in Viale Andrea Doria ci riguarda tutti. Ci riguarda perché – spiegano – a perdere la vita è stata una studentessa universitaria, una ragazza di 18 anni la cui unica colpa è stata quella di attraversare la strada. Eventi come questo lasciano senza parole e con il cuore pieno di dolore”.

Non è la prima volta che su quello stesso viale, percorso ogni giorno da centinaia di studenti, si consumano tragedie del genere. Per anni si sono susseguite denunce sulla pericolosità di quel tratto di strada e poco e nulla si è fatto. Nel 2017 un altro studente, Danilo Di Majo, aveva perso la vita. “Non possiamo accettare che ogni giorno studenti debbano mettere a repentaglio la propria vita per andare a studiare. Non possiamo accettare che – proseguono – tutto ciò venga etichettato come una sterile “tragica fatalità”. Dobbiamo dirlo, dobbiamo urlarlo: ciò che è successo era prevedibile. Lo dobbiamo a Chiara e a tutte quelle vite spezzate a causa delle mancanze e delle irresponsabilità altrui”.



“Come associazione Koinè avviammo un percorso di dialogo con le istituzioni preposte affinché tragedie di questo genere non si ripetessero più: tante promesse fatteci e mai mantenute”. “Crediamo nella necessità di una battaglia seria che parta dagli organi del nostro ateneo ma che – aggiungono – sia inevitabilmente supportata dall’azione dei decisori politici di questa città. Catania non è una città a misura di studente né tanto meno a misura di pedone. Questa tragedia ha dimostrato evidenti responsabilità politiche. È necessario porre in essere una progettualità che mira a rendere non solo le

strutture universitarie, ma tutta la città, più sicure. Per questo ci appelliamo ai nostri consiglieri comunali ed alle istituzioni tutte affinché si facciano portavoce delle esigenze della comunità studentesca che

rappresenta una componente fondamentale della vita nella nostra città”.

Le parole di Maurizio Caserta

“La morte di una giovanissima studentessa del nostro Ateneo – rilancia Maurizio Caserta, capogruppo al

consiglio comunale del Partito Democratico – in un modo così tragico e incomprensibile non può lasciarci indifferenti, come comunità accademica e come comunità politica. Occorre raccogliere il grido degli studenti e ripensare la sicurezza della città, che significa più controlli e nuove regole. Ma anche una nuova consapevolezza: la mobilità prevede che si vada anche a piedi o in bicicletta. Queste modalità vanno rese compatibili con la mobilità sui veicoli a motore. Le strade della città non sono luoghi dove svolgere competizioni di alcun tipo. Devono servire invece a – afferma – realizzare l’interesse generale ad una mobilità sostenibile e sicura. Si pensi per esempio all’introduzione di sistemi a tutela dei pedoni, che partano dalla doverosa messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale, valutando anche proposte quali il sotto/sovra passaggio, corroborata da strumenti che vigilino sul rispetto del codice della strada, in primo luogo sul limite di velocità che non deve superare i 30 km orari, come altre città hanno sperimentato con successo. L’episodio di cui parliamo è la manifestazione estrema e tragica di una città che – conclude Caserta – ha perso il senso della comunità e degli obblighi che ciascuno deve osservare nei confronti degli altri”.