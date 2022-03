Catania, la battaglia della neomamma: staccata dall’Ecmo

La 26enne si è anche negativizzata dal Covid.

CATANIA – Un filo di speranza si è acceso. Anzi nella Rianimazione del Policlinico si parla di vero e proprio miracolo. La mamma di 26 anni, arrivata in condizioni disperate al reparto Ecmo dopo un parto cesareo d’urgenza al sesto mese di gravidanza, è stata ‘staccata’ dal polmone artificiale ed è stata trasferita in terapia intensiva. Ha trascorso 21 giorni in ventilazione extracorporea. In questo lasso di tempo la giovane si è anche negativizzata dal covid, quindi è potuta rimanere nel presidio di via Santa Sofia dove continueranno a seguirla i rianimatori dell’equipe del direttore Ettore Panascia. Non è ancora possibile sciogliere la prognosi ma l’autonomia respiratoria è stato certamente un passaggio cruciale nel percorso ospedaliero della 26enne. Il suo piccolo, un pargoletto di 800 grammi, è ancora intubato nel reparto di rianimazione neonatale del San Marco.