Catania, la candidatura di Lanfranco Zappalà: “Ripartiamo dalla gente”

Il candidato sindaco dell'area riformista inaugura il comitato elettorale.

Un fiume di gente all’inaugurazione della sede del comitato elettorale del candidato Sindaco Lanfranco Zappalà. “Ripartiamo da qui, ripartiamo dalla gente, dal parlare con loro, dai loro bisogni ed esigenze. Non si può fare politica senza ascoltare i cittadini. – Dichiara Zappalà – Vedere una Catania nuova, con entusiasmo, col sorriso, sembra un sogno. Questo è il sogno in cui crediamo, quello per cui lavoriamo da anni e che siamo determinati a realizzare. È il nostro obiettivo per Catania, per i catanesi. E questo Sogno è già cominciato.”

Un momento pieno di entusiasmo, di speranza di poter vivere in una Città che non abbia nulla da invidiare a nessuno. Abbracci, vicinanza e affetto dopo anni di restrizioni. Un momento di gioia per i candidati e i sostenitori e per i cittadini di ogni età che forse per la prima volta si sentono ascoltati davvero. “Da qui nasceranno le idee ed insieme a loro elaboreremo un programma per la città di Catania, un programma che ascolti e accolga tutti, da costruire insieme”. Conclude Lanfranco.