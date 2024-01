Catania, la polizia sanziona dieci parcheggiatori abusivi: ci sono recidivi

Ecco in quale piazze

CATANIA – Dieci parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati a Catania dalla Polizia perché sorpresi a svolgere l’attività in varie parti della città. Un 38 marocchino e un 41enne sudanese sono stati individuati in piazza Turi Ferro, un 52enne in piazza Federico II di Svevia, in piazza San Placido un 38enne e un 39enne.

In via Sant’Euplio è stata la volta di un 25enne catanese, recidivo per lo stesso illecito. Nelle vie Pacini e Domenico Tempio e in piazza Carlo Alberto ne sono stati individuati altri tre. In via Alcide De Gasperi e in piazza Montessori altri due grazie all’applicazione Youpol, messa a disposizione dei cittadini per segnalazione ogni possibile situazione di pericolo o di illegalità.