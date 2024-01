Catania, la polizia scopre armi a droga in una casa abbandonata

Nel quartiere San Giorgio

CATANIA – La sezione antidroga della Squadra mobile ha rinvenuto e sequestrato armi, munizioni e stupefacenti in una casa abbandonata del quartiere San Giorgio. C’erano quattro pistole, numerose munizioni di vario calibro e 441 grammi di marijuana. Il sequestro rientra nell’ambito delle attività contro lo spaccio.

Il sequestro

Le pistole erano un revolver calibro 38 special, una semiautomatica calibro 6,35 con matricola punzonata, una semiautomatica dal calibro non ancora rilevabile e con matricola abrasa. E un revolver calibro 22 con matricola abrasa. Le munizioni sarebbero state di vario calibro. La droga infine era contenuta in due buste di cellophane.

Ovviamente l’intero materiale sequestrato è stato affidato al personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, intervenuto sul posto. E sono in corso accertamenti per individuare la provenienza delle pistole e il loro eventuale utilizzo in precedenti episodi delittuosi.