La provocazione: “Prossimamente Niko Pandetta in galera” VIDEO

Con un video su Tik Tok il trapper neomelodico trova l'espediente per tornare a far parlare di sé.

CATANIA. Un video sul social di Tik Tok per rispondere, probabilmente, prima alla condanna (emessa lo scorso anno) per spaccio di droga a 4 anni di reclusione e poi anche all’inammissibilità del ricorso presentato dagli avvocati difensori e dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione: e dunque pena confermata e definitiva.

Un video per tornare a far parlare di sé. Il trapper neomelodico catanese il modo lo trova sempre.

Dai concerti negati per i “testi criminosi” al daspo per la Sparatoria all’Ecs Dogana. L’ultima provocazione è il video dove lancia l’affermazione: “Prossimamente Niko Pandetta in galera”.