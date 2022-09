La vita spezzata di Anastasia, l’incidente all’alba sulla Statale

L'auto guidata dalla 25enne è finita fuori dalla carreggiata di marcia.

CATANIA. “Sono distrutta dal dolore ho visto crescere tuo padre ti ho visto nascere sono vicina al dolore della famiglia”. E’ solo uno dei tanti messaggi di cordoglio dedicati, in queste ore, ad Anastasia Curcuruto.

La 25enne di Aci Castello ha trovato la morte all’alba mentre percorreva, a bordo della sua Citroen C2, la Statale 114. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vettura è uscita fuori dalla carreggiata, ribaltandosi e andando a finire la propria corsa contro il muretto di cinta della via che porta verso l’ospedale Cannizzaro.



Per la giovane non c’è stato nulla da fare. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Una tragedia della strada, l’ennesima, sulla quale indagano i carabinieri della Compagnia di Acireale.