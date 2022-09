Catania, via ai lavori di riqualificazione in via Garibaldi

Gli interventi per rifare il manto stradale inizieranno lunedì, stop per un mese alle concessioni di suolo pubblico

CATANIA – Inizieranno Il prossimo lunedì iniziano i lavori di ammodernamento di via Garibaldi, una delle arterie principali nel cuore del centro storico, che verrà tutta riqualificata. Il progetto redatto dalla Direzione comunale Manutenzioni diretta dall’architetto Salvo Leonardi, prevede il rifacimento del manto stradale, circa 1,2 chilometri, da piazza Duomo a Porta Garibaldi e altri interventi di riqualificazione e riorganizzazione dello spazio.

Saranno sistemati, laddove necessario, i marciapiedi a tutela dei pedoni, rialzata la quota dalla sede stradale di caditoie e tombini e relativi collettori con pulizia straordinaria così da garantire un migliore smaltimento dell’acqua piovana, realizzati interventi di bitumazione in alcune traverse di via Garibaldi in cui l’asfalto è fessurato.

I lavori sono stati appaltati a seguito di procedura di aggiudicazione nel mercato elettronico alla Società Edil Costruzioni Siciliana per un importo contrattuale di 800 mila euro di fondi comunitari. Il direttore dei lavori è l’ingegnere comunale Giovanni Origlio, mentre il Responsabile Unico del Procedimento è il geometra Orazio Parisi.

A seguito dell’esecuzione della riqualificazione, il Comune ha dovuto sospendere, dal 26 settembre 2022 al 25 ottobre 2022, le concessioni di suolo pubblico rilasciate agli operatori economici di via Garibaldi per la collocazione di tavoli e sedie, con il conseguente ordine temporaneo di sgombero di tutti gli arredi collocati all’esterno dei locali.