Catania, l’ex componente del Csm Natoli a processo

La prima udienza nel settembre del 2026

CATANIA – Il gup di Catania, Giuseppina Starace, ha rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d’ufficio l’ex componente laica di Fdi del Csm, Rosanna Natoli. La prima udienza del processo si terrà il 15 settembre del 2026. A rappresentare l’accusa sono state la procuratrice aggiunta Agata Santonocito e la sostituta Tiziana Laudani.

Al centro del procedimento la vicenda che ha portato il plenum del Consiglio superiore della magistratura, l’11 settembre del 2024, a votare la sospensione dall’incarico di Rosanna Natoli, che si era dimessa dall’incarico di componente dalla sezione disciplinare di Palazzo Bachelet il 17 luglio dello stesso anno, ma non dal ruolo di consigliera.

Rosanna Natoli si era dimessa per lo scandalo che l’ha travolta il 16 luglio del 2024 con il deposito di una registrazione audio di un suo incontro privato, in Sicilia, con la magistrata catanese Maria Fascetto Sevillo, toga che era sotto procedimento disciplinare, deceduta dopo essersi dimessa dalla magistratura, alla quale dava consigli e rivelava gli ‘umori dei giudici disciplinari mentre avrebbe dovuto astenersi dal trattare il suo fascicolo.

Nell’illustrare la delibera a sostegno della sospensione della Natoli, il vicepresidente Pinelli evidenziò come il comportamento della laica di FdI – sotto inchiesta da parte della Procura di Roma che poi ha trasmesso gli atti per competenza a Catania – “appare sussumibile nel reato di rivelazione di segreto d’ufficio”, per la “violazione dei doveri di imparzialità e terzietà”. Rosanna Natoli contestò duramente il voto dell’Aula del Csm parlando di “fango” lanciato nei suoi confronti, affermando di “non accettare processi sommari” e sostenendo che la sua sospensione “avalla un pericoloso precedente: basta che una procura formuli una iscrizione e si chiede la sospensione di un consigliere del Csm.