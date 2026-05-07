 Mattarella “Giovani comunicano con strumenti nuovi, errore diffidarne”
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ROMA (ITALPRESS) – “Comunicare e sperimentare” sono due campi “di grande importanza in questo nostro tempo, così veloce e così globale nelle trasformazioni. I giovani sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti. Diffidarne è un errore. E’ possibile, al contrario, contribuirvi con suggerimenti rispettosi e non invasivi”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna degli Attestati d’Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica. “I giovani devono poter ‘sperimentarè, provare a camminare da soli, cercare il loro sentiero, definire il proprio percorso – sottolinea -. ‘Sperimentare e comunicarè vuol dire iniziare a essere protagonisti del proprio futuro. ‘Sperimentare e comunicarè solidarietà vuol dire, inoltre, prendere la propria strada per costruire giustizia; non limitarsi e seguire strade, anche buone, già battute”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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