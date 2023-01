Catania, l’ex prefetto Piero Mattei è il nuovo Commissario

Revocato l'incarico di Portoghese: il Decreto del Governatore.

CATANIA. “Il dott. Piero Mattei, qualifica Prefetto della Repubblica in quiescenza, è nominato Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Catania, in sostituzione degli organi decaduti, fino alla prima tornata elettorale utile”: la nomina è arrivata nella tarda mattinata.

Il Decreto è arrivato a firma del presidente della Regione, Renato Schifani e dell’assessore isolano Andrea Messina.



Piero Mattei, 78 anni, è un ex Prefetto. Simultaneamente è arrivata la revoca del precedente commissario Federico Portoghese: si è proceduto, si legge nella nomina “di un Commissario straordinario, cui attribuire i poteri del Sindaco e della Giunta del Comune di Catania, fino al primo turno elettorale utile”.