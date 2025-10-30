Catania, il libro di Daniela Di Mauro: “Educare al tempo dell’IA”

La presentazione il prossimo 8 novembre

CATANIA – Dietro ogni idea di cambiamento c’è una motivazione forte che l’ha resa necessaria. È da qui che nasce “Educare al tempo dell’IA, innovare per includere”, il nuovo libro di Daniela Di Mauro, scrittrice e formatrice catanese. Che ha trasformato la propria esperienza di vita in un manifesto per un’educazione davvero inclusiva nell’era dell’intelligenza artificiale.

In un tempo in cui la tecnologia sembra correre più veloce dell’umanità, Daniela Di Mauro ribalta la prospettiva. L’IA non è un rischio da temere, ma uno strumento che può valorizzare le possibilità di ciascuno, indipendentemente dai propri limiti. Il suo percorso personale, segnato da una profonda consapevolezza delle barriere – visive, culturali, cognitive, sociali e linguistiche – diventa il motore di una riflessione concreta su come la scuola possa essere un luogo inclusivo per tutti.

“Educare al tempo dell’IA”

Con la prefazione di Salvo Noè, scrittore e psicoterapeuta, il libro racconta un modo nuovo di usare la tecnologia: non come fine, ma come mezzo per restituire voce, autonomia e dignità a chi troppo spesso ne resta escluso.

Tra pagine dense di esperienze reali e proposte operative, “Educare al tempo dell’IA” invita docenti, educatori, famiglie, studenti, cittadini responsabili e decisori pubblici a rimettere la persona al centro della rivoluzione tecnologica. Perché includere non è uno slogan, ma una scelta quotidiana di responsabilità.