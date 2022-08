Catania l’iscrizione è ufficiale, Biagianti: “Avremo mentalità vincente” VIDEO

Parte ufficialmente la stagione in quella che è stata la settimana più importante del nuovo corso rossoazzurro

1' DI LETTURA

CATANIA. Era una settimana decisiva quella in corso. Ed alla fine, tutto è filato liscio: dalla presentazione del neo tecnico Giovanni Ferraro, del ds Antonello Laneri e del team manager Marco Biagianti, all’avvio del ritiro alle falde dell’Etna in quel di Ragalna fino al via libera dell’iscrizione al campionato di Serie D.

Missione compiuta su tutti i fronti (il semaforo verde all’iscrizione è giunto ieri in serata) ed ora la stagione è ufficialmente scattata.

L’entusiasmo iniziale non è stato scalfito in nulla ed, anzi, è parso crescere ad ogni giorno trascorso.

Biagianti uomo-simbolo

Il gruppo Pelligra non ha sbagliato una. Prendi la scelta dell’ingresso in organigramma di Marco Biagianti: uno degli uomini simbolo della storia recente rossoazzurra che ha sposato subito la causa e che sa (al contempo) di star avendo una opportunità importante.

“Questo è un pò un anno zero si sta ripartendo da zero. Ora caliamoci nella realtà per tornare ai grandi palcoscenici”, ci dice nell’intervista video.

Grella: “Con l’iscrizione ufficializziamo le intese con i calciatori”

“Dopo la costituzione della società e l’affiliazione alla FIGC, l’ammissione al campionato di Serie D rappresenta il completamento del necessario percorso in sede istituzionale – evidenzia il Vice Presidente e Amministratore Delegato rossazzurro Vincenzo Grella -. Si tratta di un traguardo tagliato nel breve volgere di tre settimane, grazie all’impegno continuo della proprietà, della dirigenza e dell’intero team di lavoro. L’iscrizione così definita ci mette nelle condizioni di poter formalizzare tutte le intese già raggiunte e nei prossimi giorni, di conseguenza, ufficializzeremo le operazioni relative al tesseramento dei calciatori. Comunicheremo a breve, inoltre, le date e gli orari degli allenamenti a porte aperte, per vivere con i tifosi l’emozione del nuovo inizio del Catania”.