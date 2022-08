Lista Fenice, “No a entrata in Fdi, torniamo autonomi”

Il movimento di Carlo Caputo: "Svanita l'autonomia che caratterizzava Diventerà Bellissima, non seguiremo i suoi passi nel partito di Meloni"

2' DI LETTURA

CATANIA – Termina qui il percorso comune della lista civica Fenice, che fa riferimento a Carlo Caputo, e l’area politica che ruota intorno a Nello Musumeci. Con il dissolvimento di Diventerà Bellissima all’interno di Fratelli d’Italia, il presidente del Parco dell’Etna Caputo ha annunciato con un post sul suo profilo Facebook l’intenzione di restare autonomo, pur votando Fratelli d’Italia alle prossime elezioni del 25 settembre.

Il post di Caputo

La lista civica Fenice nel 2018 decise di aderire al movimento regionale Diventerà Bellissima guidato da Nello Musumeci, – scrive Caputo – un movimento, Diventerà Bellissima, che partiva dal basso e univa diverse sensibilità culturali e politiche, da destra a sinistra passando per il centro. Nel suo manifesto politico si affermava: ‘Noi riteniamo, di fronte a questa situazione di degrado, che le tradizionali rappresentanze politiche non abbiano, da sole, la credibilità, la forza e la capacità di elaborare un progetto per uscire da questa crisi profonda’. Il movimento regionale si poneva quindi come strumento per uscire da una situazione di degrado della politica siciliana. Con questi intenti, queste aspirazioni, questi valori, la nostra adesione al movimento è stata convinta e determinata”.

“Il Presidente Musumeci – si legge ancora – è riuscito ad imprimere in questi anni un nuovo corso alla Regione Siciliana ma purtroppo in una logica di spartizione nazionale non è stato ricandidato per proseguire il buon lavoro. Conosciamo e comprediamo bene quanto gli eventi politici siano spesso imprevedibili e non ce ne stupiamo; alcuni fatti politici (in ultimo la caduta del governo Draghi) hanno di fatto comportato una repentina accelerazione nelle scelte e Diventerà Bellissima è stato inglobato all’interno di Fratelli D’Italia. Svanisce, purtroppo per noi, quella dote e caratteristica di autonomia politica che per alcuni anni ha identificato il movimento regionalista di Nello”.

L’appoggio a Giuseppe Zitelli

“Oggi come movimento locale Fenice-Lista Caputo – prosegue il post – siamo pronti a sostenere nella competizione elettorale l’amico Giuseppe Zitelli. Lo affermiamo in coerenza con una scommessa di ricambio generazionale della politica intrapresa e pianificata anni fa. Lo vogliamo nella speranza di una rappresentanza regionale nuovamente capace di far cogliere nuove opportunità per la cittadina di Belpasso. Dissolto il movimento Diventerà Bellissima decidiamo, oggi, di non transitare organicamente all’interno del partito Fratelli d’Italia anche se il 25 settembre sceglieremo di votarlo; scelte di campo importanti vanno discusse e condivise, foss’altro perché a livello locale il partito si trova attualmente all’opposizione del Sindaco Motta e agli elettori dobbiamo chiarezza”.