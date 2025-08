Catania, lite tra vicini a Librino: uomo colpito al volto con un’accetta

La discussione per i parcheggi, denunciato un 50enne

CATANIA – Una lite tra vicini nel quartiere Librino ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Intorno alle 19, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione al 112 di una violenta discussione tra due uomini. Giunti sul posto i militari hanno trovato un 56enne con una ferita al volto e hanno richiesto immediatamente l’intervento del 118.

L’aggressione a Librino

Prima di essere medicato, l’uomo ha raccontato ai Carabinieri di aver chiesto al suo vicino, un 50enne che per hobby ripara automobili, di non occupare tutti i parcheggi condominiali con le vetture da sistemare. Ma il vicino avrebbe frainteso la richiesta, reagendo in modo aggressivo. Avrebbe sostenuto di essere “libero di usare il cortile del palazzo come meglio credeva”, per poi impugnare una barra in ferro e un’accetta, minacciando di danneggiare l’auto del 56enne.

Colpito al volto

Secondo il racconto della vittima ne sarebbe nata una colluttazione, conclusasi con un colpo di accetta al volto. Solo l’intervento di un passante avrebbe messo in fuga l’aggressore. I Carabinieri, grazie anche alle testimonianze raccolte, hanno ricostruito l’accaduto e avviato le ricerche dell’aggressore.

Il 56enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, mentre il 50enne è stato individuato in breve tempo dai Carabinieri del Radiomobile insieme ai colleghi della Stazione di Catania Nesima. L’uomo è stato denunciato per il reato di lesioni personali. Nei suoi confronti, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.