Catania, lo scippo in diretta: c’è un fermo della Polizia VIDEO

È accaduto in via Pacini

IN PIENO CENTRO

CATANIA – Un 39enne è stato fermato dalla Polizia con l’accusa di “tentata rapina e lesioni aggravate”. Un provvedimento disposto dalla Procura Distrettuale di Catania: una ordinanza di applicazione di misura custodiale, emessa dal gip del Tribunale di Catania. I fatti sono accaduti lo scorso 17 febbraio.

La ricostruzione dei fatti

Le indagini sono state eseguite dalla Squadra Mobile – Sezione Contrasto al Crimine Diffuso (“Falchi”) della Polizia di Stato e si riferiscono a quanto accaduto in via Pacini dove una donna, che si trovava assieme al compagno e ad una coppia di amici, è stata affiancata da un soggetto a bordo di uno scooter che nel tentativo di strapparle la borsa, che teneva a tracolla, la faceva cadere a terra.

A seguito della violenza subita e del forte impatto con l’asfalto, la vittima è stata costretta ad essere trasportata in ambulanza in ospedale da dove veniva dimessa il giorno successivo con una prognosi di 30 giorni.

Le indagini

Le indagini, sfruttando l’acquisizione e la successiva analisi di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, hanno consentito di individuare il mezzo utilizzato (uno scooter) per compiere il reato, poi rinvenuto nell’area dell’appartamento dell’indagato e di risalire all’identità dell’autore che, però, nonostante fosse stato ricercato, non è stato subito rintracciato.

Il provvedimento

In considerazione della gravità del descritto quadro indiziario, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto, nei confronti dell’indagato, l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Il 39enne, rintracciato nel pomeriggio del 30 marzo scorso, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale di “Piazza Lanza”.