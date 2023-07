Catania, lo strano caso del “pene” disegnato in volo VIDEO

Un messaggio dall'alto?

CATANIA – A quanto pare è tutto vero: il pilota ha realmente disegnato “un fallo” in area prima di dirigersi verso Malta. (Dicasi pure pene o quell’altra parola siciliana con la emme che ha fatto il giro del mondo). I video parlano chiaro. E, in effetti, fonti interne all’aeroporto catanese riferiscono che venerdì 28 luglio è stato chiesto a più di un aereo di dirottare a causa del forte vento, tra questi il Lufthansa LH306 proveniente da Francoforte e destinato a Catania. Certo è che continua a fare discutere (ma anche sorridere) quell’immagine venuta fuori – magari casualmente, per carità – a seguito della manovra in volo per cambiare destinazione. Si tratta davvero di un gesto di protesta? Chissà. Il punto è che quella immagine, incrociata ai recenti disagi registrati a seguito dell’incendio a Fontanarossa, pare dirci davvero qualcosa. Un chiaro messaggio (d’impazienza) dal cielo.