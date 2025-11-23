Il Catania lotta, soffre e vince con merito: è 1-0 al Latina

In avvio di partita fallo shock (ed infortunio) su Cicerelli

CATANIA – Soffre ma vince il Catania al cospetto di un coriaceo Latina che tiene in bilico il risultato sino alla fine con i rossazzurri che sprecano più volte il raddoppio non finalizzando a dovere un buon numero di ripartenze. Match winner Francesco Forte al suo quinto sigillo stagionale.

Pronti, via

Inizio partita shock per il Catania che, dopo appena un minuto di gioco, perde il suo fantasista Cicerelli a causa di una bruttissima entrata di Porro che viene solo ammonito. Il numero 10 rossazzurro, invece, è costretto a lasciare il campo zoppicante con Jimenez che entra al suo posto. Poco dopo matura il vantaggio dei padroni di casa quando, al culmine di una ripartenza, proprio Jimenez serve Forte che calibra un preciso tiro a rientrare che manda il pallone nell’angolino più lontano.

Poi Casasola potrebbe raddoppiare ma la sua conclusione a botta sicura viene respinta sulla linea da Calabrese. Dini è bravissimo ad alzare in angolo la girata di Parigi e Lunetta calcia forte da centro area trovando la respinta a mani aperte di Basti. Nel finale della prima frazione di gioco il Catania reclama per un fallo di mani, in piena area laziale, di Ercolano sul tiro-cross di Casasola: l’arbitro non interviene e la panchina rossazzurra non dà seguito all’iniziale richiesta di revisione al video.

Ripresa

Nella ripresa, è Casasola a reclamare la massima punizione dopo un contatto in area con De Ciancio: stavolta il direttore di gara va a rivedere l’azione ma non concede in rigore… così come non lo concederà, poi, al Latina per un presunto fallo di mani di Caturano. Quindi Forte, su imbeccata di un ritrovato Jimenez, vola via verso l’area avversaria ma si fa chiudere dagli avversari sprecando un’ottima chance. La palla per blindare il successo capita poi sulla testa di Di Gennaro ma Basti è reattivo e respinge. Toscano cambia l’attacco per intero ma alcune rapide ripartenze non vengono finalizzate come dovrebbero e, nel finale, il Latina costringe i rossazzurri sulla difensiva senza, tuttavia, che Dini corra mai pericoli di sorta. Il Catania torna in vetta alla classifica… in attesa del match tra Salernitana e Potenza. E domenica prossima la formazione etnea sarà in trasferta a Picerno.

Tabellino

CATANIA – LATINA

1 – 0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Allegretto, Di Gennaro, Celli, Casasola, Corbari, Di Tacchio (k), Donnarumma, Lunetta (dal 22°s.t. D’Ausilio), Cicerelli (dal 6°p.t. Jimenez e dal 44°s.t. stoppa), Forte (dal 22°s.t. Caturano).

A disposizione: Bethers, Coco, Doni, Quiroz, Rolfini,.

Allenatore: Mimmo Toscano.

LATINA (3-5-2) – Basti, Parodi, Marenco (k), Calabrese, Ercolano (dal 35°s.t. Quieto), De Ciancio (dal 17°s.t. Pannitteri), Libera Hergheligiu, Riccardi (dal 35°s.t. Fasan), Porro (dal 17°s.t. Pellitteri), Parigi, Di Giovannantonio (dal 27°s.t. Gagliano).

A disposizione: Mastrantonio, Iosa, Regonesi, De Marchi, Scravaglieri, Farneti, Pace, Ekuban.

Allenatore: Alessandro Bruno.

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano.

Assistenti: Leonardo Tesi (Padova) e Carlo De Luca (Merano).

Quarto ufficiale: Dario Di Francesco (Ostia Lido).

Operatore FVS: Giuseppe Minutoli (Messina).

Reti: 9°p.t. Forte (CT).

Note: pomeriggio freddino ma assolato al “Massimino”; terreno in ottime condizioni.

Spettatori: 16.286

Indisponibili: Aloi, Martic, Raimo, Chilafi, Ierardi, Pieraccini (CT).

Squalificati: Ierardi, Quaini (CT); Dutu (LAT).

Diffidati: Di Gennaro, Di Tacchio (CT); De Ciancio (LAT).

Ammoniti:Porro (LAT); Marenco (LAT); De Ciancio (LAT); Pellitteri (LAT); Allegretto (CT);Riccardi (LAT)

Cronaca

Primo Tempo (1-0)

1° fallaccio di Porro su Cicerelli: ammonito il calciatore del Latina ed il numero 10 rossazzurro si infortuna ed è costretto a lasciare il campo!

6° nel Catania entra Jimenez;

9° Catania in vantaggio: ripartenza di Jimenez che serve Forte: preciso il tiro a giro del numero 32 che spedisce il pallone all’angolino. 1-0 !

21° Catania vicino al raddoppio: su mischia in area… Casasola indirizza il pallone in porta ma Calabrese respinge sulla linea a portiere battuto!

25° Catania pericoloso: tiro di Jimenez non trattenuto da Basti; ci prova Donnarumma e la sua conclusione viene rimpallata con Forte che in sforbiciata manda a lato di poco;

33° Dini sventa la gran girata di Parigi sul cross dalla bandierina di Riccardi;

39° gran tiro di Riccardi dalla distanza: fuori di poco;

44° conclusione a botta sicura di Lunetta: Basti respinge a mani aperte;

44°,30 Di Tacchio ci prova dalla distanza: fuori;

45° concessi 2 minuti di recupero;

46° la panchina del Catania chiede la revisione video per un fallo di mani di Ercolano, in area, sul cross di Casasola ma l’arbitro… inspiegabilmente… non lo consente! Forse la panchina del Catania torna indietro sull’intenzione iniziale;

48° Ercolano, già ammonito, ferma fallosamente Lunetta ma l’arbitro considera fallosa l’azione dell’attaccante rossazzurro!

Secondo Tempo (1-0)

3° Casasola spinto in area da De Ciancio: Toscano chiede la revisione video: l’arbitro non concede il penalty!

9° Jimenez ci prova su punizione dalla distanza: fuori di poco;

13° Jimenez, in rovesciata, lancia Forte che vola verso la porta avversaria ma non riesca a segnare… dopo aver perso l’attimo propizio!

16° punizione di Jimenez: a lato;

17° nel Latina, De Ciancio e Porro lasciano il posto a Pannitteri e Pellitteri;

18° girata alta di Parigi;

22° nel Catania, D’Ausilio e Caturano sostituiscono Lunetta e Forte;

23° D’Ausilio serve l’accorrente Corbari che tira addosso a Basti;

26° gran respinta di Basti sul colpo di testa ravvicinato di Di Gennaro… sul cross dalla bandierina;

27° nel Latina, Gagliano rileva Di Giovannantonio;

28° la panchina del Latina chiede la revisione video per un presunto fallo di mani, in area, di Caturano: l’arbitro Zago non concede la massima punizione;

35° nel Latina, Quieto e Fasan subentrano a Ercolano e Riccardi;

41° ripartenza del Catania: Basti anticipa Caturano;

44° nel Catania, Stoppa prende il posto di Jimenez;

45° concessi 6 minuti di recupero;

52° vince il Catania!

[Foto Catania Fc]