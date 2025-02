Catania, malore per un vigile urbano in servizio: è in sala operatoria

L'agente è stato trasportato d'urgenza al Cannizzaro

CATANIA – Un agente del corpo dei vigili urbani di Catania è stato colto da un malore mentre era in servizio in via Gabriele D’Annunzio all’altezza di via Padova. Si tratterebbe di un infarto.

Attualmente è in sala operatoria al Cannizzaro di Catania.

Il malore sarebbe sopravvenuto, secondo le informazioni raccolte, a seguito di un diverbio con alcuni automobilisti che erano stati appena multati. L’episodio è avvenuto all’incirca alle 18.00.

Immediato l’intervento dei colleghi e del personale del 118. Sono ore di apprensione, chi ha lavorato con lui ha riferito di una persona dal carattere mite, un poliziotto di grande esperienza e professionalità.