Maltempo, mareggiata e danni a Riposto

Una forte mareggiata ha causato l'invasione delle strade da parte di detriti e pietre, chiusa al transito una strada

1' DI LETTURA

CATANIA – Il maltempo che da questa notte colpisce la Sicilia orientale ha causato diversi danni nella zona di Riposto, causati da una mareggiata.

In particolare, il Noes Protezione Civile segnala sulla sua pagina Facebook di avere rimosso detriti e pietre dalla strada per ripristinare la viabilità nel territorio di Riposto e in quello di Mascali, in zona Fondachello. Chiuso al transito, inoltre, il tratto di via Cristoforo Colombo, a Riposto, al confine con via Spiaggia Sant’Anna a Mascali.