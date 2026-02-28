Con il segretario Barone, ricorda che gli anziani sono una risorsa

CATANIA – “Ogni giorno nelle nostre sedi come negli sportelli di Servizio alle persone, Ital e Caf Uil, raccogliamo il disagio e la sofferenza delle anziane e degli anziani. Sono segnati dal sempre più scarso potere d’acquisto delle pensioni specie per chi percepisce trattamenti minimi, dal declino della Sanità pubblica, dall’isolamento sociale. E a Catania, come altrove in Sicilia, le criticità si accentuano”. Lo ha detto Maria Pia Castiglione, riconfermata segretaria della Uil Pensionati Catania.

Ha sottolineato “la crescente difficoltà a garantirsi una sopravvivenza dignitosa e l’accesso ai servizi essenziali in un territorio che invecchia velocemente, ma che fa fatica a offrire infrastrutture adeguate”. Al congresso hanno partecipato anche la segretaria della Uil etnea Enza Meli e il segretario della Uil pensionati Sicilia, Claudio Barone.

“Uil e Uil pensionati, insieme, vogliamo affermare – hanno detto Claudio Barone, Enza Meli e Maria Pia Castiglione – un principio di buon senso e lungimiranza: la popolazione invecchia e possiamo sempre meno permetterci di sprecare la risorsa-anziani”.

“Un patrimonio sociale e umano che dev’essere valorizzato. Il Servizio civile della Terza età, concepito proprio dalla Uil pensionati e dal segretario nazionale Carmelo Barbagallo, rappresenta un traguardo di civiltà che va raggiunto presto e bene – concludono –. Per garantire alla collettività l’esperienza e la passione degli anziani in settori-chiave come l’ambiente, l’assistenza sociale e il sostegno scolastico”.