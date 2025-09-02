Catania, nascondeva 30kg di marijuana e una pistola: arrestato

L'uomo era già noto alle autorità

CATANIA – I carabinieri di Piazza Dante, a Catania, hanno arrestato un uomo di 62 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illegale di arma da fuoco e sostanze stupefacenti.

I militari hanno maturato gravi sospetti che l’uomo potesse occultare un’arma all’interno di un garage in via Antonio Cagnoni. Entrati nel locale, i carabinieri sono stati immediatamente colpiti dal forte odore di marijuana e hanno scoperto di trovarsi di fronte a un vero e proprio deposito per lo stoccaggio e il confezionamento delle dosi di droga.

All’interno di bidoni di plastica erano infatti custoditi oltre 30 kg di marijuana, già suddivisi in più di 30 buste da circa un chilo ciascuna, pronte per l’immissione sul mercato.

Nel garage, inoltre, era stato allestito un laboratorio completo, dotato di bilancia elettronica di precisione, macchina sottovuoto, guanti, nastro adesivo e bustine di plastica, tutto il necessario per la suddivisione e il confezionamento dello stupefacente.

Proseguendo la perquisizione, i militari sono rinvenuto anche l’oggetto che aveva dato origine all’intera attività investigativa: una pistola semiautomatica Bersa calibro 9 con matricola abrasa, caricatore inserito e colpo in canna, occultata tra il materiale accatastato nel garage.

Accanto all’arma erano nascosti 2 silenziatori e 21 cartucce calibro 380. Secondo le tempi degli investigatori, la droga sequestrata, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 300.000 euro, denaro che sarebbe stato destinato a finanziare ulteriormente le attività della criminalità organizzata, anche per l’acquisto di nuove armi.

L’uomo è stato arrestato in flagranza e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento disponendo per lui la custodia cautelare in carcere.