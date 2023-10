Catania, è morta Laura Salafia: la studentessa colpita da un proiettile

Città a lutto, aveva 47 anni

CATANIA – Città a lutto, è morta Laura Salafia. Si è spenta a 47 anni, 13 anni dopo quel maledetto primo di luglio del 2010, quando fu colpita da un colpo di pistola esploso da Andrea Rizzotti.

Quel tragico giorno per Laura Salafia

Laura stava andando all’università, per sostenere un esame, ma nei pressi di piazza Dante due uomini litigavano. Uno di loro era un pregiudicato e insultava Andrea Rizzotti, un ex impiegato del Comune. Quest’ultimo impugnava una pistola e sparava, colpendo la studentessa alla nuca. Da quel giorno Laura resterà paralizzata. Rizzotti veniva incastrato da una testimonianza e arrestato dopo due giorni.

La malattia e la speranza

Laura non ha mai smesso di lottare. La sua vita è cambiata in pochi attimi, è riuscita a laurearsi, ha incontrato il Santo Padre e non ha perso la speranza di poter continuare a vivere, nonostante quel tragico giorno. Nel 2021 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’ha insignita del titolo di Cavaliera al merito.

“Laura è stata un esempio per tutti noi – ha detto il rettore dell’università di Catania Francesco Priolo – con la sua forza ha dimostrato che gli obiettivi si possono raggiungere. Nonostante la sofferenza, la fatica e le difficoltà Laura ha amato la vita e tutte le persone che le sono state vicine, compresa la nostra comunità accademica”.