Catania, sport in piazza con la ‘Move Week’

La manifestazione sportiva internazionale si svolge in 38 paesi

CATANIA – Move Week Librino in Movimento: nel quartiere catanese arriva la manifestazione sportiva internazionale che si svolge in 38 paesi europei con tutti i benefici dell’essere attivi e di partecipare regolarmente ad attività motorie e sportive. Move Week è organizzata dalla Uisp Comitato Territoriale Catania APS, HdueO sport & Animazione A.S.D., Boxing Team Catania Ring e dalla Piattaforma per Librino, con il patrocinio di Comune di Catania.

Sara Fagone è componente della Piattaforma per Librino: “Partecipare al Move Week Librino in movimento per accendere insieme l’energia dello sport e dell’impegno sociale, soprattutto dopo due anni di pandemia. Giorno 28, per la festa in piazza, ci saranno tutte le associazioni e non solo quelle sportive. Librino è un quartiere ricco e per una volta non si parlerà di mafia di degrado e di ghetti”.

La manifestazione si prefigge di coinvolgere tutti i cittadini ritornando a fare movimento, dopo il lungo periodo di sedentarietà dovuto alla pandemia da covid-19. Una settimana di eventi con diversi appuntamenti, attività sportive e lezioni aperte presso le associazioni HdueO sport & animazione e Boxing Team Catania Ring e il centro Talità Kum.

Marilena Tosto e Adriana Domini sono, rispettivamente, componenti Hdue0 Sport e Animazione e Boxing Team Catania Ring: “Partecipate, partecipiamo al Move Week Librino in Movimento per accendere insieme una energia. Quella dello sport”. Alla manifestazione è legato un concorso indirizzato ai ragazzi delle scuole che dovranno realizzare un cartellone sul tema “L’importanza del movimento per migliorare le relazioni sociali e il benessere psico-fisico”. I cartelloni verranno esposti il 28 maggio in viale Bummacaro, di fronte all’I.C. Campanella -Sturzo, e saranno premiati giorno 29 a conclusione della manifestazione. Il 28 maggio dalle ore 9,30 alle 13,00, presso il Piazzale della Cittadinanza Umanitaria Attiva, spazio alle esibizioni delle diverse associazioni del quartiere e delle scuole di Danza orientale, moderna e classica. I Licei musicali e l’associazione “Musica Insieme a Librino” accompagneranno la manifestazione con piccoli concerti.

Tra un’esibizione e l’altra si terranno delle lezioni aperte a tutti di Zumba, danza funzionale e aerobica. Giochi sportivi con il calcio, la pallavolo, il rugby e le lezioni di pugilato. Ci sarà un’area creatività curata da animatori multisport dei centri estivi e un’area curata dalla “Fondazione Antonio Presti Fiumara d’arte La porta delle farfalle” che con l’argilla sta realizzando una grande scultura di arte contemporanea. Saranno coinvolte le famiglie, tutte, con la presenza del Ludobus e dei suoi giochi in legno itineranti.

Il 29 maggio sarà la volta della Marcialonga Librino Jogging. Partenza alle ore 10,00 per una camminata, lunga 3 km, aperta a tutti e a conclusione della quale verrà effettuato un sorteggio di corsi sportivi omaggiati dalle palestre e associazioni per incentivare l’attività fisica. Durante la Move Week alcuni momenti saranno dedicati al trentennale della strage di Capaci, omaggiando il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino con la loro immagine sulle magliette dei ragazzi e il lancio dell’hashtag #NOINONDIMENTICHIAMO.

L’organizzazione di questo evento si è resa possibile grazie alle sinergie tra le diverse associazioni del quartiere, il coinvolgimento delle scuole, delle parrocchie e dei singoli cittadini che si spendendo affinché la manifestazione metta in risalto quanto di positivo esprime Librino che non vuole essere più “quartiere satellite”, “periferia”, “ghetto”, ma l’espressione migliore di una città intera, appunto, “Librino in movimento”.