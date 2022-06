Movimenti politici, arriva “Valverde Oltre”

La nuova formazione, fondata dall'imprenditore Rosario Scandurra, sarà presentata venerdì

2' DI LETTURA

CATANIA – Un nuovo movimento per entrare nella vita politica e amministrativa di Valverde: è l’obiettivo di “Valverde Oltre”, il Movimento fondato dall’imprenditore di Valverde Rosario Scandurra, cresciuto in modo costante negli ultimi due anni grazie ad un impegno che ha coperto tutti gli ambiti, dal sociale, al culturale a quello politico. “Il Movimento – ricorda il fondatore – nasce il 9 ottobre 2020, in piena pandemia, dalla volontà di un ampio gruppo di cittadini desiderosi di far sentire la propria voce, senza rivendicare posti, ruoli, né poltrone, riuscendo a raccogliere consensi ancor prima si definisse”.

“Adesso i tempi sono maturi per andare oltre”, dice ancora Rosario Scandurra che dal padre Angelo ha ereditato la passione per la politica. E annuncia la presentazione ufficiale del progetto d’azione che si terrà venerdì 17 giugno alle 19 al Parco ricevimenti del Ristorante Casalrosato a Valverde, preceduta da una conferenza stampa fissata per le 10.

“Sarà l’occasione per ribadire – spiega – la necessità non più rinviabile di delineare le linee guida del Movimento per ridisegnare la società che vogliamo per le generazioni future, per progettare un’altra società possibile, aggregativa, che superi le barriere partitiche, partendo da Valverde. Non vogliamo più essere spettatori, ma protagonisti della vita politico-amministrativa del nostro Paese. Il movimento sarà più visibile e allo stesso tempo, avvierà concrete azioni in vista dei prossimi appuntamenti”.

Altro obiettivo per il presidente Scandurra è quello di riavvicinare i giovani alla politica: “Una politica della qualità, non dei compromessi. Si devono creare spazi “non contaminati” per educare al meglio i giovani ad una politica genuina”.

Rosario Scandurra, 44 anni, sposato e padre di tre bambine, è un giovane imprenditore, nell’ambito della ristorazione. Nel passato ha rivestito il ruolo di consigliere comunale a Valverde. “Valverde ha bisogno di rinascita – conclude Rosario Scandurra – e tutti noi possiamo essere semi di una nuova rinascita”.