Catania, nasconde 177 chili di droga in garage: arrestato 47enne

CATANIA – Lunedì la sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Catania ha arrestato un 47enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina e marijuana. Gli investigatori hanno trovato all’interno di un garage riconducibile all’arrestato nel quartiere Cibali 176 chilogrammi di hashish, 700 grammi di cocaina e 780 grammi di marijuana, racchiusi in buste di plastica, alcune delle quali sottovuoto. Nel garage gli investigatori hanno rinvenuto anche tutto il necessario per la confezione delle dosi di stupefacente: bilancini, buste di cellophane, apparecchi per il sottovuoto. La droga sequestrata avrebbe fruttato sul mercato almeno 1 milione di euro. L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Noto in provincia di Siracusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.