Catania, nel pomeriggio confronto su “La sicurezza dei cittadini”

Promosso dall'associazione "Comunità in progresso"

CATANIA – “Assieme alle Forze dell’ordine del territorio abbiamo concordato di svolgere questo incontro-confronto tra il mondo dell’associazionismo e la società civile con tutti gli operatori della sicurezza catanese. L’iniziativa vuole essere una occasione per fare proposte concrete, dopo i continui episodi di violenza e di illegalità, per garantire nelle nostre realtà sicurezza e vivibilità”. A parlare è Angelo Villari, presidente dell’associazione “Comunità in progresso”.

Incontro nel pomeriggio

L’incontro dal titolo “La sicurezza dei cittadini: confronto con le Forze dell’ordine”, si tiene questo pomeriggio, martedì 26 marzo alle ore 16.30 presso l’hotel il Principe (Scalinata Alessi).