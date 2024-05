Il Catania si regala una notte da leoni: è 1-0 all’Avellino nel match d’andata

Ai rossoazzurri il primo round dei quarti di finale

PLAY OFF SERIE C

CATANIA – Il Catania c’e’! I rossazzurri ci mettono il cuore e battono 1-0 l’Avellino nella gara di andata dei quarti di finale play-off per la promozione in B. Il gol vittoria lo firma Pietro Cianci a metà ripresa con una gran botta dal limite che non lascia scampo a Ghidotti.

Partita difficile contro i quotati irpini allenato da Pazienza che hanno concluso al secondo posto la regular season.

L’inizio è trilling perché, dopo appena 47 secondi dal fischio d’inizio, l’arbitro Crezzini tira fuori il cartellino rosso per punire un’evidente trattenuta di Cancellotti ai danni di Di Carmine lanciato a rete da Monaco. Il direttore di gara viene, però, richiamato al VAR e cambia la sua decisione ammonendo soltanto il difensore irpino.

Sugli sviluppi del calcio di punizione Zammarini pesca Cianci in area ma l’attaccante spreca mandando il pallone di poco a lato. Gli ospiti manovrano bene sulla trequarti e creano qualche patema ai padroni di casa con il tiro di Patierno sull’esterno della rete.

Poi ci prova Tello ma il suo tentativo viene smorzato in angolo da un avversario. Sul cross dalla bandierina… Quaini incrocia bene di testa sorprendendo Ghidotti ma Patierno è ben appostato sulla linea di porta e sventa la minaccia.

Negli istanti di recupero tocca a Furlan salvare la sua porta con una plastica respinta in tuffo sulla bordata di Sgarbi.

Nella ripresa subito girandola di sostituzioni e match che sembra incanalarsi vero il nulla di fatto. Ma al 26° Welbeck (tra i migliori in campo insieme con un superlativo Quaini) recupera l’ennesimo pallone sulla trequarti e serve Cianci al limite dell’area avversaria.

Il numero 90 si gira e lascia partire un gran tiro che s’insacca facendo esplodere di gioia il “Massimino”. Nel finale l’Avellino prova a reagire ma non crea particolari patemi all’attenta retroguardia etnea.

All’ultimo istante del recupero… il direttore di gara ferma un pericolosissimo contropiede di Chiarella lanciato a rete mandando tutti sotto la doccia. Sabato prossimo in terra irpina si deciderà il passaggio del turno. Il Catania dovrà strappare almeno un pareggio per volare in semifinale!

Tabellino

CATANIA – AVELLINO 1-0

CATANIA F.C. (3-5-2) – Furlan, Monaco, Quaini, Castellini (k) (dal 35°s.t. Celli), Bouah, Tello (dal 17°s.t. Kontek), Welbech, Zammarini (dal 17°s.t. Ndoj), Cicerelli (dal 7°s.t. Marsura), Di Carmine, Cianci (dal 35°s.t. Chiarella).

A disposizione: Albertoni, Donato, Rapisarda, Sturaro, Haveri, Chiricò, Costantino.

Allenatore: Michele Zeoli.

AVELLINO (3-5-2) Ghidotti, Cancellotti (dal 1°s.t. Rigione), Cionek, Frascatore, Ricciardi, De Cristofaro, Armellino (k), D’Ausilio (dal 24°s.t. Rocca), Liotti (dal 24°s.t. Tito), Sgarbi (dal 35°s.t. Gori), Patierno (dal 35°s.t. Russo).

A disposizione: Pane, Pizzella, Mulè, Llano, Varela, Palmiero, Pezzella, Rocca, Dall’Oglio, Tozaj, Marconi.

Allenatore: Michele Pazienza.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena.

Assistenti: Andrea Zezza (Ostia Lido) e Vittorio Consonni (Treviglio).

Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze).

VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco).

AVAR: Matteo Gariglio (Pinerolo).

Reti: 26°s.t. Cianci (CT),

Note: splendida coreografia iniziale inscenata dalla tifoserie etnea con cartoncini rosso e azzurri a creare un “muro” nelle Curve ed in tribuna B.

Diffidati: Celli (CT); Di Carmine (CT); Castellini (CT); Tello (CT), Chiricò (CT), Cianci (CT).

Indisponibili: Bethers, Silvestri, Peralta (CT).

Ammoniti: Cancellotti (AV); Cicerelli (CT); Cionek (AV); Monaco (CT); Quaini (CT).

Spettatori: 18.523

Cronaca

Primo tempo (0-0)

1° Monaco lancia Di Carmine che viene trattenuto da Cancellotti: espulso! Poi l’arbitro, richiamato dal VAR, rivede l’azione al monitor e cambia la sua decisione: solo ammonizione!

4° Catania vicino al gol; sul lancio di Zammarini… Cianci ciabatta fuori da centro area;

7° conclusione dal limite di Zammarini, deviata in angolo da un difensore ospite;

8° sul cross di Patierno… Sgarbi scaglia il pallone sull’esterno della rete;

19° punizione di Liotti dalla distanza: alto;

21° Bouah anticipa Patierno davanti alla porta di Furlan;

29° batti e ribatti in area avellinese con conclusione finale di Tello deviata in angolo;

30° sul cross dalla bandierina… colpo di testa ad incrociare di Quaini con Patierno che salva sulla linea!

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° Furlan respinge in tutto la conclusione di Sgarbi leggermente deviata;

Un vivace primo tempo si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (1-0)

1° nell’Avellino, Rigione subentra all’ammonito Cancellotti;

7° nel Catania, l’affaticato Cicerelli lascia il posto a Marsura;

15° Tello respinge una pericolosa conclusione da centro area!

17° nel Catania, Zammarini e Tello lasciano il posto a Ndoj e Kontek;

18° sull’errore di un difensore irpino… Di Carmine si gira in un fazzoletto ma la sua conclusione sibila a lato!

24° nell’Avellino, Rocca e Tito subentrano a D’Ausilio e Liotti;

26° Catania in vantaggio: Welbeck serve Cianci al limite dell’area ospite. Il numero 90 si gira e lascia partire un gran tiro che supera Ghidotti: 1-0. Esplode di gioia il “Massimino”!

33° gran punizione dalla distanza di Castellini: Ghidotti devia con difficoltà;

34° Castellini ci riprova sulla corta respinta della difesa avversaria: pallone altissimo;

35° nell’Avellino, Gori e Russo sostituiscono Sgarbi e Patierno;

35° nel Catania, Chiarella e Celli subentrano a Cianci e Castellini;

38° sul cross dalla bandierina di Ndoj… Bouah con centra la porta di testa;

45° concessi 5 minuti di recupero;

48° Frascatore tira abbondantemente a lato;

50° l’arbitro fischia la fine proprio su un contropiede di Chiarella1

Vince il Catania. Sabato prossimo return match al “Partenio-Lombardi” di Avellino.