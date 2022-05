Catania, nuovi ingressi in Fdi (versante Avanguardia)

La componente di Massimiliano Giuammusso (sindaco di Gravina) ed Erio Buceti (presidente Quarto Municipio)

CATANIA – Agatino Clemente, già consigliere dell’ex V Municipalità e fortemente radicato nel quartiere di San Giovanni Galermo e nell’attuale IV Municipio di Catania, aderisce al progetto di “Avanguardia-Fratelli D’Italia” con convinzione ed entusiasmo. Una decisione accolta con grande favore dal presidente del IV municipio Erio Buceti: “Agatino Clemente in tutti questi anni ha dimostrato il suo impegno civile e politico. Siamo felici di accogliere tra le nostre fila una persona che si è sempre spesa tanto per il bene del territorio e che ha dimostrato con i fatti la sua partecipazione attiva per San Giovanni Galermo”.

Altrettanto alta è l’opinione espressa dal coordinatore regionale Sicilia Orientale di FdI Salvo Pogliese che ribadisce come “ogni giorno tanti cittadini comuni e attivisti mostrano di apprezzare la nostra visione politica e i nostri valori improntati sulla costante presenza nel territorio. Clemente darà un’importante mano nel dare risposte concrete ai cittadini e alle loro esigenze quotidiane”.

Per il Sindaco di Gravina e presidente di “Avanguardia” Massimiliano Giammusso “la storia di Clemente sia come ex consigliere di quartiere, sia come attivista a San Giovanni Galermo sono garanzia di serietà e coerenza nella difesa del bene comune e di quei valori sociali su cui abbiamo sempre lavorato”. Alberto Cardillo, quale Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia, spiega che “Agatino Clemente è un elemento valido che saprà dare tanto alla comunità umana e politica di FdI Catania. Si tratta dell’ennesimo segnale della crescita del nostro movimento e del suo radicamento nel territorio”.