Catania, l’omaggio del sindaco ai defunti catanesi ed ai migranti

Al cimitero di via Acquicella

CATANIA – In occasione della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, il sindaco Enrico Trantino si è recato al Cimitero monumentale di via Acquicella per condividere con i cittadini catanesi il ricordo dei propri cari.

Il primo cittadino ha voluto rendere omaggio, in primo luogo, alla tomba di Giuseppe De Felice, sindaco dei primi anni del secolo scorso e figura molto amata dai concittadini, deponendo una corona d’alloro. Successivamente, Trantino ha visitato il monumento dedicato ai defunti privi di sepoltura, quello riservato ai migranti e quello che onora gli eroi catanesi.

Insieme al presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi e all’assessore ai Servizi cimiteriali Giovanni Petralia, accompagnato dal capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, dal comandante della Polizia Locale Diego Peruga e dalla dirigente comunale responsabile del Cimitero Marina Galeazzi, il sindaco ha percorso i viali principali del camposanto, soffermandosi in raccoglimento in altri punti.