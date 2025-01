Catania, l’omicidio di Piazza Palestro: spunta il VIDEO dell’agguato

Sono gli attimi in cui il 21enne Romano carica la pistola in attesa della vittima

CATANIA – Le immagini sono state acquisite e sequestrate dalla Questura etnea. È il video dell’omicidio di Piazza Palestro. Con il 20enne Calogero Michel Romano che, nel primissimo pomeriggio dello scorso 9 gennaio fece fuoco nei confronti del 21enne Giuseppe Francesco Castiglione.

Attinto con cinque proiettili, morì nel corso della notte successiva all’ospedale Garibaldi Centro nonostante il tentativo disperato dei medici di salvargli la vita.

Il video dell’omicidio di Piazza Palestro

Nel video si vede un capannello di giovani. Tra loro anche il 20enne che armeggia una pistola. Negli istanti finali delle immagini, si vede Romano caricare l’arma: da lì a poco, quando arriverà Castiglione, si scatenerà il fuoco. Romano “è ritenuto responsabile – fermo restando la sua presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva – dell’omicidio in danno di un suo coetaneo”, spiega una nota della Questura.

L’agguato

Immediatamente dopo la sparatoria, gli investigatori hanno proceduto su Piazza Palestro agli accertamenti tecnici mediante il supporto di personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica – Sicilia Orientale. Recuperate “campionature di sostanza ematica presenti sul piano di calpestio di piazza Palestro, nonché sequestravano sei bossoli marcati GFL calibro 6,35 ed una cartuccia inesplosa. Ma anche due mezzi. Una vettura Nissan Qashqai, di colore bianco, appartenente al ferito ed uno scooter Honda SH 300, del presunto autore, trovato sui luoghi, abbandonato, con le chiavi nel quadro ed il blocca sterzo disinserito”.

Le indagini e l’arresto

La disamina delle immagini del sistema di video sorveglianza, ha permesso di ricostruire le fasi antecedenti all’omicidio e di individuarne l’autore. Per gli inquirenti, Romano veniva colto nell’atto in cui, in piazza Palestro, attendeva l’arrivo di qualcuno e poi impugnava una pistola, armeggiando su di essa per renderla pronta al fuoco.

Per il ventenne che si è costituito poche ore dopo il delitto era subito scattato il fermo. La Procura della Repubblica di Catania, sulla scorta degli elementi indiziari raccolti ha richiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari, la convalida del provvedimento dello stesso fermo e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, provvedimento quest’ultimo suscettibile di essere impugnato davanti al Tribunale del riesame.