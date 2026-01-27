Schifani a Niscemi: “Nessuno resterà senza una casa” VIDEO

Vertice al Coc con Ciciliano

NISCEMI (CALTANISSETTA) – “Chi perderà la propria casa non resterà senza un’abitazione: sarà sicuramente salvaguardato”. Così il governatore siciliano, Renato Schifani, lasciando il Centro operativo comunale di Niscemi, dove ha partecipato ad una riunione sulla frana che sta interessando la cittadina del Nisseno.

Il vertice a Niscemi

Al vertice hanno partecipato, tra gli altri, il capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, e il dirigente della protezione civile regionale Salvo Cocina, oltre al sindaco Massimiliano Conti.

Schifani, che prima di giungere al Coc ha effettuato un sopralluogo sulla zona del disastro, ha poi aggiunto: "Chi perderà la propria casa non resterà senza un'abitazione: sarà sicuramente salvaguardato".

