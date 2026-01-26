 Linguaglossa, il sindaco Stagnitta lascia il Pd e segue La Vardera
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Stagnitta lascia il Pd: è il primo sindaco di Controcorrente VIDEO

New entry nel movimento fondato da La Vardera. E c'è anche un'ex deputata pentastellata
1 min di lettura

CATANIA – “Controcorrente è un movimento che attrae anche gli amministratori locali. E che parla dei territori. Luca (Stagnitta, ndr) sta facendo un grande lavoro a Linguaglossa. Con lui entra in controcorrente anche l’onorevole Paxia. Abbiamo avuto decine di richieste di adesione al nostro movimento. In provincia di Catania anche uno che fuoriusciva dalla Dc: ma gli abbiamo detto no. Non diamo taxi per il parlamento”.

Il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera ha ‘ratificato’ in conferenza stampa l’adesione del primo cittadino di Lingiaglossa – Luca Stagnitta – al movimento.

New entry in Controcorrente

Alla sede etnea dell’Ars presente anche la ex deputata pentastellata catanese Maria Laura Paxia: anche lei new entry di Controcorrente. “Il Pd esprime un’ottima classe dirigente – ha spiegato il sindaco Stagnitta -. Ma è distratto dalle faide interne. Noi dobbiamo salvare la Sicilia da una situazione che è davvero grave”.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI