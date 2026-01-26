 Ciclone Harry, la Regione attiva un conto corrente per gli aiuti
Danni dal ciclone Harry, la Regione attiva un conto corrente per gli aiuti

L'ha annunciato il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno VIDEO
L'EMERGENZA
di
PALERMO – La Regione siciliana ha attivato un conto corrente dedicato per raccogliere fondi a sostegno della popolazione che ha subito danni provocati dal ciclone Harry, che ha devastato diverse zone costiere della Sicilia orientale.

Lo dice il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno: “Ho appena parlato con gli uffici della Regione che hanno attivato il conto corrente dedicato all’emergenza – aggiunge Galvagno – Mi auguro che possa partire una seria adesione da parte di tutti gli italiani“.

Galvagno ha pubblicato un video sui social. L’Iban è IT18B0200804625000105458608, causale ‘emergenza ciclone’. 

