Danni dal ciclone Harry, la Regione attiva un conto corrente per gli aiuti

L'ha annunciato il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno VIDEO

PALERMO – La Regione siciliana ha attivato un conto corrente dedicato per raccogliere fondi a sostegno della popolazione che ha subito danni provocati dal ciclone Harry, che ha devastato diverse zone costiere della Sicilia orientale.

Lo dice il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno: “Ho appena parlato con gli uffici della Regione che hanno attivato il conto corrente dedicato all’emergenza – aggiunge Galvagno – Mi auguro che possa partire una seria adesione da parte di tutti gli italiani“.

Galvagno ha pubblicato un video sui social. L’Iban è IT18B0200804625000105458608, causale ‘emergenza ciclone’.