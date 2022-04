Catania, on-line graduatoria 60 assistenti sociali

"Un risultato di straordinaria rilevanza", ha commentato l'assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo

Catania – E’ stata pubblicata nella home del sito internet istituzionale del Comune di Catania la graduatoria provvisoria dei candidati ammessi e di quelli non ammessi della selezione pubblica per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per un periodo di 24 mesi di 60 unita’ con il profilo professionale di assistente sociale categoria D, posizione economica D/1 C.C.N.L, Funzioni Locali. Lo rende noto l’amministrazione comunale.

“Un risultato di straordinaria rilevanza sociale – ha commentato l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo – perche’ consente di immettere sul territorio del distretto sanitario con Catania capofila e i Comuni di Motta Sant’Anastasia e Misterbianco energie nuove per le tante sfide in cui siamo impegnati insieme alle altre istituzioni per contrastare i disagi della popolazione che parte da condizioni di svantaggio”.

“Una svolta- aggiunge – per il delicato settore della solidarieta’ sociale e dei sostegni alla famiglia, a cominciare dall’urgenza di intensificare la lotta alla dispersione scolastica, che per i prossimi due anni almeno consentira’ di avere nuova linfa nell’azione sul territorio, un progetto a lungo inseguito insieme al sindaco Pogliese e alle altre amministrazioni comunali che compongono il distretto”.

Secondo il piano stabilito nei mesi scorsi dai responsabili del distretto socio sanitario delle sessanta unita’ di assistenti sociali da reclutare, 50 saranno destinati al territorio comunale di Catania, otto a Misterbianco e due Motta Sant’Anastasia. Anche questa procedura di concorso, come quella dei Vigili Urbani e degli incarichi biennali tecnici e amministrativi finanziati coi fondi del Pon Metro, e’ stata eseguita dall’amministrazione comunale di Catania con esclusivi criteri meritocratici, per soli titoli, utilizzando una specifica piattaforma digitale.