Catania, oppone resistenza alla polizia: bloccato con il taser

Si tratta di un 35enne originario dello Zimbabwe

CATANIA – Un 35enne originario dello Zimbabwe è stato arrestato a Catania dalla polizia per resistenza pubblico ufficiale ed inoltre denunciato per aver fornito false generalità e per non aver ottemperato ad un ordine del Questore di lasciare il territorio italiano. L’extracomunitario è stato bloccato in piazza Mancini Battaglia con il taser perché voleva sottrarsi al controllo. Ha inoltre spintonato più volte gli agenti, ai quali ha anche sputato addosso.