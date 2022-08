“Adesso risposte”, la protesta dei Vigili del Fuoco

Il sit in davanti alla Prefettura del sindacato Usb: "Organici all'osso e mezzi inadeguati, stanchi di ricevere falsi encomi"

1' DI LETTURA

CATANIA – “Quanto vale la vita di un vigile del fuoco?”: con queste parole il sindacato Usb Vigili del Fuoco annuncia un sit-in davanti alla prefettura di Catania, domani mattina. La manifestazione per denunciare le “emergenze che si susseguono” e le scarse risposte da parte del Governo. “Se necessario mi incatenerò fino a che non avremo risposte” dice Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale Usb Vigili del Fuoco.

La nosta dell’Usb

La scrivente Organizzazione Sindacale rende noto di aver organizzato per il giorno 8 Agosto 2022 dalle ore 09:30 un sit-in in prefettura a Catania. La fiducia che nutriamo nei più alti rappresentanti del Governo sta venendo meno, le nostre preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini di Catania e del resto della Sicilia aumentano, non è stata riservata l’attenzione e era stata preannunciata per il territorio, le emergenze si susseguono ed il personale è stanco, gli organici sono ridotti all’osso ed i mezzi sono inadeguati.

Il 18 luglio avevamo già parlato con il capo di gabinetto del prefetto, avevamo richiesto di farsi portavoce e di sollecitare il dipartimento e la politica ad avere rispetto verso il territorio ed i soccorritori ma, allo stato attuale, nulla è cambiato. Come organizzazione sindacale, presidieremo in maniera pacifica, così come abbiamo sempre fatto ma, a differenza delle altre volte, questa volta non andremo via e, se necessario mi incatenerò, fino a quando non avremo il documento di sollecito richiesto e, qualora dai vertici non ci fossero risposte esaustive, continueremo la nostra protesta, protesta in favore della salvaguardia e sicurezza, dei soccorritori e della popolazione.

Siamo stanchi di ricevere falsi encomi, di elemosinare le nostre economie, delle chiacchiere e di essere presi in giro. Siamo veramente stanchi di non avere tutele ed essere lasciati abbandonati al nostro destino.