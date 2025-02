Catania d’orgoglio, espugnato (2-1) il campo della capolista Monopoli

Reti rossazzurre di De Paoli e Ierardi

CATANIA – Il Catania sbanca 2-1 Monopoli tornando al successo sul campo della capolista biancoverde. Rossazzurri in emergenza, con gli uomini contati a causa di infortuni e squalifiche ma che in campo hanno complessivamente meritato la vittoria al cospetto di un avversario sembrato sotto tono rispetto alle attese.

Monopoli-Catania 1-2

La gara inizia bene per il Catania che sblocca subito il punteggio con l’ultimo arrivato. De Paoli, schierato al fianco di Inglese, approfitta di un errato disimpegno dell’ex Greco e scaglia un gran tiro da fuori area che sorprende Vitale: il pallone tocca terra e s’insacca. Il Monopoli accusa il colpo e Di Tacchio va vicinissimo al raddoppio con una gran conclusione al volo che esce di pochissimo.

I pugliesi cercano di spingere soprattutto dalla destra con capitan Viteritti ma a Grandolfo arrivano pochi palloni giocabili grazie all’attenzione dei difensori rossazzurri. Solo in una circostanza il bomber biancoverde si rende pericoloso ma il suo tentativo di sforbiciata naufraga a due passi dalla porta.

Nella ripresa, Toscano avvicenda l’ammonito Raimo con Anastasio mentre il suo dirimpettaio Colombo si gioca subito una tripla sostituzione che sembra cambiare l’inerzia del match. Il Monopoli agguanta il pareggio con Grandolfo che sfrutta al meglio un’azione confusa, scaturita da un approssimativo disimpegno di Di Tacchio.

La capolista cerca di spingere ulteriormente a caccia del raddoppio ma il Catania rischia pochissimo. Anzi, sono proprio i ragazzi di Toscano a sfiorare il nuovo vantaggio col velocissimo Corallo (subentrato all’acciaccato De Paoli) che impegna severamente Vitale in una complicata respinta in tuffo. Ma la stoccata vincente arriva comunque nel finale quando Inglese conquista caparbiamente un corner sui cui sviluppi Ierardi è bravo a sbattere di testa in rete il cross pennellato da Anastasio.

Il Monopoli chiude in 10 uomini per l’espulsione di De Risio, autore di un fallaccio su Jimenez, ed anche Toscano viene spedito anzitempo negli spogliatoi. I convulsi tentativi finali dei padroni di casa non creano problemi a Dini ed i rossazzurri restituiscono il sorriso ai loro tifosi che, anche al “Veneziani” non hanno mai smesso di incitare i propri beniamini. Che sia l’agognata svolta?

Tabellino

MONOPOLI – CATANIA 1 – 2

MONOPOLI (3-5-2) – Vitale, Miranda (dal 1°s.t. Falzerano), Miceli, Angileri (dal 42°s.t. Sylla), Viteritti (k), Bulevardi, Battocchio (dal 42°s.t. Cristallo), Greco (dal 1às.t. De Risio), Pace, Pellegrini (dal 1°s.t. Bruschi), Grandolfo.

A disposizione: Albertazzi, Sibilano, Bizzotto, Valenti, Scipioni, Contessa, Yaboah, Cellamare.

Allenatore: Alberto Colombo.

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Dini, Ierardi, Del Fabro, Allegretto (dal 34°s.t. Gega), Guglielmotti, De Rose (k), Di Tacchio, Raimo (dal 1°s.t. Anastasio), Jimenez, De Paoli (dal 23°s.t. Corallo), Inglese.

A disposizione: Butano, Celli, Forti, Luperini.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze.

Assistenti: Antonio Alessandro Boggiani (Monza) e Federico Fratello (Latina).

Quarto ufficiale: Lorenzo Maccarini (Arezzo).

Reti: 2°p.t. De Paoli (CT); 7°s.t. Grandolfo (MO); 40°s.t. Ierardi (CT).

Squalificati: Frisenna, Quaini (CT).

Indisponibili: Bethers, Dalmonte, Sturaro, Lunetta, Farroni, Montalto, Stoppa, Di Gennaro, (CT).

Ammoniti: Raimo (CT); De Paoli (CT); Di Tacchio (CT); Dini (CT);

Espulsi: De Risio (MO); Toscano (allenatore CT)

Primo Tempo (0-1)

2° Catania subito in vantaggio: sull’errato disimpegno della retroguardia pugliese… De Paoli s’invola e batte Vitale con un gran diagonale che sorprende l’incerto estremo difensore biancoverde: 0-1 ;

12° punizione dal limite calciata da Pace: De Rose devia in corner;

14° gran tiro al volo di Di Tacchio dalla distanza: il pallone sibila fuori di pochissimo;

38° tiraccio alle stelle, su punizione, di Jimenez;

39° Inglese conclude alto dal limite dell’area;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio

Secondo Tempo (1-2)

1° nel Catania, Anastasio subentra a Raimo;

1° nel Monopoli, Greco, Miranda e Pellegrini lasciano il posto a De Risio, Falzerano e Bruschi;

7° pareggio del Monopoli: Di Tacchio sbaglia il disimpegno; Bulevardi serve Bruschi sul cui cross… il pallone scavalca Dini, accarezza il palo e poi Grandolfo si fa trovare pronto per spedire in fondo al sacco. 1-1 !

13° Dini blocca a terra la girata di Falzerano;

19° gran tiro, su punizione dalla distanza, di Bruschi che sorvola di poco la traversa;

23° nel Catania, l’infortunato De Paoli è costretto a lasciare il posto a Corallo;

28° insidioso diagonale di De Risio che Dini sfiora mandando il pallone in angolo;

33° tiraccio fuori di Guglielmotti;

34° nel Catania, Gega subentra ad Allegretto;

36° sul cross di Anastasio… Inglese colpisce debolmente di testa;

37° grande occasione per Corallo che vola via sulla sinistra, rientra sul destro ma la sua conclusione viene deviata in tuffo da Vitale!

40° Catania in vantaggio: Inglese conquista un corner. Sul cross dalla bandierina di Anastasio… Ierardi svetta di testa e riporta in vantaggio i rossazzurri: 1-2 !

42° nel Monopoli, Sylla e Cristallo prendono il posto di Angileri e Battocchio;

43° espulso De Risio per un brutto fallo su Jimenez: Monopoli in 10 uomini;

43° espulso anche il tecnico rossazzurro, Toscano;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° il Catania torna al successo!

[Foto Catania Fc]