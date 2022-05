Al Liceo Boggio Lera si è tenuto un incontro molto partecipato.

CATANIA – Parlare di epilessia a scuola. Una malattia poco conosciuta e che purtroppo è molto diffusa. Oggi nell’Aula Magna del Liceo Scientifico- Linguistico- Scienze Applicate “E. Boggio Lera” di Catania si è svolto un interessante seminario dal titolo “Aspetti diagnostici e terapeutici dell’Epilessia” tenuto dal Prof. Emerito Primario di Neurologia dell’Anas Garibaldi di Catania Antonino Pavone. Questo incontro, che ha suscitato molto interesse e molta curiosità tra gli studenti, si inserisce nell’ambito del PCTO (Percorsi Competenze Trasversali per l’Orientamento) in convenzione con l’Ordine dei Medici di Catania, previsto per le classi del triennio. Nello specifico i progetti formativi interessati sono: PON BIOMEDICINA (con le docenti esperte Prof.ssa Luciana Coniglione e Dott.ssa Antonella Corsaro) e Corso di Preparazione alle Olimpiadi di Neuroscienze (docenti Prof.sse Luciana Coniglione, Maria Nicastro, Raffaella Torrisi e Dott.ssa Antonella Corsaro). Al termine delle relazioni gli studenti hanno fatto numerose domande, segno tangibile che il tema ha catturato la loro attenzione.