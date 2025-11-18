Catania, il Pd sulla Città Metropoliana: “Va designato vicesindaco”

"Un ritardo che paralizza l'operatività dell’ente”

CATANIA – La segreteria provinciale del Partito democratico di Catania esprime forte preoccupazione, a quasi sei mesi dalle elezioni del Consiglio metropolitano, per la mancata designazione da parte del sindaco Enrico Trantino del vicesindaco metropolitano. E degli eventuali consiglieri delegati che dovranno affiancarlo nella guida dell’ex Provincia.

“Un ritardo inspiegabile – ha commentato il segretario del Pd, Giuseppe Pappalardo – che continua a paralizzare la piena operatività della Città metropolitana, già segnata da oltre un decennio di commissariamento. In una fase in cui l’ente dovrebbe tornare finalmente a funzionare con piena responsabilità politica – ha aggiunto – questo immobilismo amministrativo rischia di compromettere ulteriormente programmazione, servizi e risposte ai territori”.

Per conoscere le ragioni del protrarsi di questo stallo, sapere se il sindaco intenda avvalersi di consiglieri delegati e ottenere tempi certi sulla designazione, i consiglieri Graziano Calanna e Pia Giardinelli hanno presentato un’interpellanza. “La Città metropolitana – ha affermato Calanna – non può permettersi ulteriori ritardi: serve subito un’accelerazione nell’interesse dei cittadini e dello sviluppo del territorio, nel pieno rispetto del mandato democratico espresso dagli amministratori dei 58 comuni della provincia”.

