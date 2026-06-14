 Su un velocipede scalzo e senza casco in tangenziale di Catania
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Catania, pedala scalzo e senza casco in tangenziale: multato

Tangenziale Catania
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Polizia
BORGO OGNINA
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CATANIA – La Polizia di Stato ha individuato e sanzionato il ciclista, un bolognese di 44 anni, che qualche giorno fa ha percorso la tangenziale di Catania, in direzione Paesi Etnei, a bordo di un velocipede non omologato, scalzo e privo di casco protettivo.

L’episodio, ripreso da un automobilista con il telefono cellulare, è finito sui social diventando subito virale. Acquisito il video, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina” hanno avviato immediatamente gli accertamenti, riuscendo in breve tempo ad identificare l’autore del gesto che, con la sua condotta imprudente, ha messo in pericolo la propria incolumità e quella di altri automobilisti.

Il conducente del velocipede, rintracciato al proprio domicilio, è stato accompagnato nel commissariato Borgo Ognina dove gli sono state contestate le sanzioni previste dal Codice della strada per tutte le infrazioni commesse.

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