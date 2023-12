Catania, pedonalizzazione natalizia del centro: Cidec approva

Lorenzo Costanzo: "Un'opportunità per la città"

CATANIA – Il progetto di pedonalizzazione natalizia di vaste aree del centro cittadino, compresa piazza Stesicoro, incassa il placet di Lorenzo Costanzo, presidente catanese della Cidec. “Sposiamo a pieno titolo l’idea dell’ Amministrazione”, ha detto a LiveSicilia. “Ci aspettavamo da parecchio tempo una tale iniziativa: l’idea è stata nostra”, ha sottolineato.

E spiega: “La chiusura del centro – aggiunge Costanzo – è un’opportunità non soltanto per i catanesi, ma anche per il turista, che avrà modo di trovare la città più ordinata e più puntuale nei servizi di trasporto. Il caos dei giorni scorsi – continua – ha fatto sì che l’Amministrazione si svegliasse sul tema Centro, un problema che va avanti da tempo”.

La chiusura di piazza Mazzini è piaciuta a un parte della città, tuttavia sono arrivate le proteste di alcuni esercenti. Che succederà ora? “Quando si assaporeranno tutti i benefici di tale iniziativa, non ci saranno proteste. L’Ambiente ne godrà dei vantaggi, ma anche il Commercio. Tutte le città europee hanno i centri chiusi”, conclude Costanzo.