Catania, Pelligra: “Delusi dai playoff, ma continueremo a investire”

Il presidente rossazzurro: "Siamo già al lavoro per la prossima stagione"

CATANIA – “Sono trascorsi giorni di riflessione, dopo la conclusione del nostro cammino nei playoff, ed è il momento di rivolgermi a voi, cari tifosi rossazzurri, per ringraziarvi del vostro generoso e incessante sostegno”. Lo afferma il presidente del Catania, Ross Pelligra, in una lettera indirizzata ai tifosi dopo l’eliminazione nei playoff.

“Ringrazio inoltre tutte le persone che hanno lavorato per il Catania, gli sponsor e tutti i partner coinvolti nello sviluppo di progetti e attività”, aggiunge.

Il presidente ripercorre la stagione e riconosce le aspettative disattese. “Avendo allestito un organico in grado di vincere, affidato a un tecnico esperto, ci aspettavamo di poter regalare finalmente alla città di Catania la Serie B calcistica. Non è andata così e bisogna accettare sportivamente il verdetto del campo, riconoscendo i meriti degli avversari e ragionando lucidamente sul nostro margine di miglioramento”.

Pelligra evidenzia la necessità di interventi e correzioni in vista del futuro. “Ci sarà da correggere, aggiungere, modificare. Continueremo ad investire per crescere ad ogni livello – sportivo, strutturale e manageriale”. Infine, lo sguardo alla prossima stagione. “Siamo già al lavoro in vista della stagione 2026-2027, con voi saremo più forti”, conclude il presidente rossazzurro.