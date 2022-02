Catania, Pfizer valuta la sospensione dei termini sugli esuberi

Lettera dell'Ad di Wyeth Lederle a assessore regionale al Lavoro.

Catania – Pfizer sta “valutando la richiesta di sospensione temporanea dei termini della procedura di riduzione del personale avanzata” per il sito di Catania, che prevede 130 esuberi. Lo scrive l’amministratore delegato della Wyeth Lederle, Giuseppe Campobasso, in una lettera inviata all’assessore al Lavoro della Regione Siciliana, Antonio Scavone, che aveva sospeso il tavolo aperto con la multinazionale del farmaco chiedendo il congelamento della procedura, garanzie sull’occupazione e un piano industriale

. La societa’, si legge nella missiva, “riconferma la volonta’ di Pfizer di mantenere la presenza del sito di Catania nell’attuale network di produzione della compagnia” e che e’ “ragionevole ritenere che non si profila, almeno fino al 2024, la necessita’ di ulteriori interventi di razionalizzazione dell’organico”.

“Pur ribadendo la necessita’ – aggiunge Campobasso – di proseguire sul solco del procedimento avviato il 7 febbraio scorso per rapportare l’organico alle attuali esigenze organizzative e produttive del sito di Catania, e di razionalizzare l’organizzazione anche in previsione degli investimenti gia’ annunciati relativi al triennio, la nostra posizione andra’ nella direzione di un accoglimento dell’istanza di sospensione dei termini, in quanto e’ nostra volonta’ e’ quella di dialogare costruttivamente responsabilmente con gli attori in causa”.

La Pfizer conferma per Catania “investimenti per almeno 27 milioni di euro per il triennio 2022-2024” finalizzati principalmente alla “modernizzazione del sito” che “continuera’ ad essere parte integrante della rete globale di produzione e fornitura Pfizer” e sottolinea che “il piano sara’ oggetto di revisioni incrementali” se ci fosse “la necessita’ di ulteriori e piu’ ampi interventi”.