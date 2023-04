“Vie pedonali sulle panchine”: piazza Roma, la denuncia

La denuncia di lettori e cittadini: i viottoli finirebbero proprio a ridosso delle sedute

CATANIA – I percorsi pedonali che piano piano iniziano a prendere forma, ma che finiscono proprio sulle panchine. I lavori di piazza Roma non sono ancora conclusi, ma già alcuni lettori di Livesicilia e cittadini segnalano la propria perplessità per come sono stati organizzati gli spazi nello slargo.

Le panchine sarebbero state diminuite di numero, e quelle presenti sono proprio alla fine dei percorsi pedonali che attraversano i prati. In più, come segnala un cittadino su Facebook, si deve prestare particolare attenzione al pavimento in ciottoli bianchi e neri, una peculiarità della città.